Представлен концепт Aegis Coupe – проект от дизайнеров BMW, Volvo и VW

Потрясающий концепт-кар под названием Aegis Coupe – проект, над которым вместе работали Квичен Ли из BMW Designworks, бывший дизайнер VW Григорий Бутин, Сандип Дасари из Dazz Design Team, Тиаго Айелло из Volvo и старший дизайнер Артем Шкиренко.

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Aegis Coupe – яркий пример того, как концепт демонстрирует видение и креативность дизайнеров-профессионалов, не связанных брендом и рыночными ограничениями. В основе концепта лежит модульная платформа, позволяющая создавать различные конфигурации и силовые агрегаты, от двигателей внутреннего сгорания до полностью электрических. Название Aegis заимствовано из древнегреческой мифологии, означает «щит», которым владели Зевс и Афина.

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У Aegis Coupe обтекаемый аэродинамичный кузов, который окружает водителя и пассажиров, как защитная оболочка-кокон, обеспечивая при этом оптимальный поток воздуха и охлаждение. В передней части доминирует большая решетка радиатора, которая объединяет фары, придавая агрессивный вид экстерьеру. Боковая динамичная линия поднимается к задней части автомобиля, где переходит в мускулистые крылья и скульптурные задние фонари.

Линия крыши низкая и покатая, подчеркивая спортивный силуэт. Задняя часть и задние фонари демонстрируют элементы, напоминающие Ferrari Roma и BMW Z8, а вставка передней решетки отражает тонкое влияние дизайна Aston Martin, отражающееся в куполообразном капоте. Интерьер Aegis Coupe спроектирован таким образом, чтобы обеспечить комфортное и захватывающее вождение. Здесь нет больших экранов, а рулевое колесо обладает уникальной формой.

Панель приборов выполнена в ретро-стиле, а приборная панель отличается минималистичным дизайном. Такой интерьер - воплощение мечты для тех, кто ищет идеальный спорткар! Aegis Coupe — это не просто концепт-кар, а выражение талантливых дизайнеров своего видения будущей мобильности.