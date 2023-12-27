Главный педиатр Минздрава Подмосковья назвала опасные подарки для детей

Главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева рассказала, какие подарки не стоит класть детям под елку на Новый год. Иначе праздник можно встретить в больнице.

Одним из самых опасных подарков она назвала магнитные кубы. Дело в том, что эта игрушка состоит из десятков мелких шариков, которые ребенок может проглотить. Но это полбеды. В кишечнике магниты соединяются, причем зачастую через стенки органа, поскольку он расположен петлями. Все это может привести к тяжелейшим последствиям.

Кроме того, врач предостерегает от покупки игрушечного оружия. Даже безобидные с виду пульки при попадании в глаза могут причинить серьезную травму, это же касается лазерных пистолетов и ружей.

"В больницы нередко поступают дети, проглотившие гидрогелевые шарики, мелкие детали конструктора, робота-трансформера, мелкие элементы из кукольного домика, - перечисляет доктор. - Необходимо учитывать и психологический вред, который могут нанести некоторые игрушки. Не дарите кукол-монстров. Немалую опасность таят в себе и музыкальные инструменты. При покупке дудочек, свистелок, пищалок надо обращать внимание на допустимый порог громкости в 65 децибелов, иначе может пострадать слух ребенка".