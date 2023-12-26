"Известия": в ЕБС переданы данные десятков миллионов граждан России

Генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что в единой биометрической системе (ЕБС) хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса граждан России. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По словам Поволоцкого, сейчас под защиту государства в ЕБС переданы данные десятков миллионов россиян. Процесс передачи данных из российских банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших на это свое согласие. Гендиректор ЦБТ подчеркнул, что все переданная биометрия имеет ограниченный срок действия, составляющий два года. После этого все данные автоматически будут удалены из ЕБС. Сейчас обсуждается вопрос, как без дополнительных очных визитов можно дать пользователям дистанционно продлевать срок действия данных в системе. Поволоцкий отметил, что в соответствии с законом закону передача данных в ЕБС не может проводиться без уведомления гражданина, а от передачи сведений возможно отказаться. Банки информировали пользователей о передаче за 30 дней до ее начала. Некоторые граждане отказывались от этого процесса. Но таких отказов, подчеркнул Поволоцкий, было очень мало - около одного процента от общего объема. Ранее сообщалось, что Госдума повысила штрафы за хранение данных россиян без их согласия.