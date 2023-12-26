Тысячи американцев остались без света из-за индейки

По словам местных жителей, популяция диких индеек в Калифорнии постоянно растет, причем птицы на протяжении многих лет нарушают покой людей. Они пожаловались, что пернатые врываются в их дома, врезаются в автомобили и нападают на курьеров и почтальонов.

Инцидент произошел в канун католического Рождества в калифорнийском городе Сакраменто. Дикая индейка влетела в линию электропередачи и запуталась в проводах, в результате чего за несколько часов до праздника без света остались более четырех тысяч домов, а также несколько магазинов и бизнес-центров. При этом местные издания не располагают информацией о том, по какой причине птица врезалась в ЛЭП и выжила ли она после случившегося.