Россияне пожаловались на повышенные штрафы на каршеринге

Пользователи каршеринга столкнулись с повышенными штрафами за нарушение правил ПДД. Так в случае, если водитель проехал на красный сигнал светофора впервые, но до него на этом автомобиле уже был совершено аналогичное нарушение, то оператор спишет с пользователя сумму, как за повторный штраф.

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«До меня другой клиент каршеринга на этой машине уже проехал на красный свет, поэтому штраф составляет 5000 рублей, как за повторное нарушение», — передают «Известия» жалобу одного из пользователей прокатных авто. По мнению юриста, с точки зрения закона никаких нарушений со стороны операторов каршеринга нет. Водители платят штраф не за нарушение ПДД, а за нарушение условий договора аренды автомобиля.

Согласно договору аренды авто, штрафы и компенсации списываются автоматически со счета клиента. Водителю, не согласному с суммами, вероятнее всего придется обращаться в суд. Для решения проблемы, по мнению экспертов, требуются поправки в действующее законодательство.