Volvo XC60 успешно прошел новый краш-тест IIHS

Люксовые среднеразмерные внедорожники должны соответствовать высоким стандартам безопасности. Модель Volvo XC60 прошла краш-тест и получила хорошую оценку.

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Завершающий этап обновленного краш-теста IIHS показал, что на рынке есть только 3 люксовых внедорожника, которые обеспечивают защиту пассажиров заднего ряда. Речь идет о моделях Lincoln Aviator, Volvo XC60 и Mercedes GLE-Class.

Независимая организация по безопасности ранее сообщила, что при проведении краш-тестов будет оценивать степень защиты задних пассажиров. Ранее стратегия испытаний для автомобилей была построена иначе - все внимание уделялось водителю и пассажиру справа от него.

В сегменте роскошных внедорожников представлено несколько моделей, которые показывают хорошие результаты по данной проверке. Со всеми испытаниями успешно справился Volvo XC60. В таком автомобиле пассажиры переднего и заднего ряда имеют максимальную степень защиты. Немецкий Mercedes GLE-Class на этом фоне оказался менее продуманным. При ДТП пассажиры заднего ряда рискую получить травмы шеи.

Lincoln Aviator тоже имеет проблемы по части обеспечения безопасности для всех лиц в салоне. В случае столкновения пассажир заднего ряда будет сильно смещен вперед. Несмотря на это, модель тоже получила оценку “хорошо”.

Оценка “удовлетворительно” досталась моделям Acura MDX и BMW X3. В первом случае ремень плохо зафиксировал манекена, а во втором - пассажир опрокинулся на спинку переднего кресла. В автомобилях Audi Q5 и Lexus RX пассажиры могут проскакивать за ремень. Кроме того, эксперты выявили повышенный риск получения травмы шеи и головы.