Из челябинского аэропорта не могут вылететь пять самолетов, один рейс отменен

«На данный момент аэропорт работает в штатном режиме», – добавили в пресс-службе авиагавани. Пассажиры рейсов ДР6568 и ДР414 до Москвы, ДР324 до Сочи, ДР550 до Санкт-Петербурга вылетят из Челябинска до 10:00 и 11:00 местного времени по решению авиакомпании «Победа». При этом отмены рейсов по метеоусловиям нет. Несмотря на сильную метель, штат аэропорта постоянно чистит и обрабатывает взлетно-посадочную полосу и перроны от снега и льда. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что 25 декабря ожидаются снег и ледяной дождь, гололед на дорогах, местами метель. Фото: ФедералПресс / Елена Мицих