В России предрекли Mercedes и BMW уход в историю

Мировые автомобильные концерны, такие как Mercedes и BMW, через 10 лет могут уйти в историю. Такое мнение высказал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт».

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По его словам, сейчас много разговоров о том, что китайский автопром захватывает российский рынок, однако это происходит и в других странах мира. Китаю удалось занять лидирующие позиции в экспорте автомобилей, отметил Орешкин.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — сказал помощник российского лидера.

Орешкин считает, что упоминаемые марки продолжат существовать как бренды, но повторят судьбу проданной в Китай Volvo, то есть, их автомобили фактически перестанут быть европейскими.

На этой неделе сообщалось, что самой популярной китайской моделью на российском вторичном авторынке в ноябре этого года стал кроссовер Chery Tiggo.