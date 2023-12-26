Названы самые популярные развлечения водителей в пробках

В России самым популярным способом отвлечься от дорожного затора стало прослушивание музыки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитиков A2:Research.

«Самым популярным способом провести время в пробке стало прослушивание музыки — больше половины опрошенных поднимают себе настроение своими плейлистами. При этом лишь 7% водителей устраивают караоке в машине и подпевают любимым исполнителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30% респондентов в пробке включают фильмы. 26% звонят семье или своим друзьям. 11% участников опроса пользуются соцсетями и столько же слушают подкасты. Небольшой процент (3%) использует это время для перекуса. 2% респондентов играют с игрушкой-антистрессом, еще 2% просто следят за дорогой.