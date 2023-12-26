Первая партия отечественных ESC предназначается только для Lada Vesta

В России запущено первое серийное производство отечественных систем электронной курсовой устойчивости (ESC). Об этом сообщили в пресс-службе костромского завода «Итэлмы».

Первая партия ESC российского производства будет отправлена для отечественных автомобилей Lada Vesta. Также руководство компании ведет переговоры о поставках блоков другим российским автопроизводителям.

Напомним, в июле текущего года на предприятии наладили выпуск первых российских антиблокировочных систем. В планах предприятия выпустить в 2024 году 550 тысяч ABS и ESC. Отмечается, что до половины этого объема может составить производство систем курсовой устойчивости.

«Системы электронной курсовой устойчивости будут производиться по полученной компанией лицензии. В планах НПП "Итэлма" на 2024 год – запуск механической обработки деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также применение российских крепежных и изоляционных материалов», – уточняется в сообщении пресс-службы.

Основную часть работ по локализации планируется выполнить в 2024 году, а полностью локализовать производство ESC намерены в 2026 году. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, ежегодный объем производства ABS и ESC составит порядка 750 тысяч единиц, в перспективе при наличии спроса выпуск может быть увеличен до 1,2 млн.

«Уже сегодня 200 тыс. модулей ABS успешно интегрированы в автомобили АВТОВАЗа. Известно, что ведутся переговоры о поставках с производителями ГАЗ, "Москвич" и Geely. Следующие этапы связаны с максимальной локализацией производства, что соответствует проводимой политике технологической независимости», – приводятся в сообщении слова замминистра.