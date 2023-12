Кроссоверы Oshan X5 Plus и X7 Plus перевели в гамму материнской марки Changan

Еще осенью Kolesa.ru рассказывал о том, что трехрядный кроссовер Oshan X7 Plus начали поставлять на экспорт под материнской маркой Changan (Oshan – это суббренд фирмы Changan, под которым в Китае ныне продают относительно «престижные» модели). Тогда мы предположили, что фирменную «галочку» будут ставить только на SUV, предназначенный для внешних рынков. Однако X7 Plus сменил эмблему и на родине, причем одновременно в Поднебесной в Changan превратился еще один кросс Oshan – X5 Plus. Паркетники с другим логотипом уже продемонстрировали местным СМИ: в частности, фото «живых» машин опубликовало издание Autohome.