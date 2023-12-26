Renault нашла способ выпустить новый Duster в кузове кросс-купе

У нового Renault/Dacia Duster может появиться спортивная версия, пишет Il Giornale Digitale, подразумевая под этим "Дастер" в кузове типа кросс-купе.

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На рендерах журнала изображён купеобразный Dacia Bigster, который также может быть запущен в производство. Кросс-купе на базе "Дастера" позволит омолодить аудиторию бренда, привлечь новых клиентов на европейском рынке и избавиться от исторического шлейфа дешевизны, который есть у марки Dacia.

Дебютировавший в конце ноября Dacia Duster третьего поколения построен на модульной платформе CMF-B, которая достаточно вариативна и действительно позволяет выпустить кросс-купе. У кроссовера появилась гибридная силовая установка, в будущем же, пишет журнал, "Дастер" может стать подзаряжаемым гибридом с отдачей установки 160-165 л.с.