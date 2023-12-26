Для арендных квадроциклов и снегоходов больше не нужны права тракториста

У обладателей водительских удостоверений с категориями А, B, С и D появилась возможность управлять квадроциклами и снегоходами. Согласно закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, права тракториста-машиниста для этого больше не нужны, передает «Коммерсант».

© Unsplash

Поправки уже вступили в силу, отмечает издание.

У мотоциклистов теперь есть право водить спецтехнику без каких-либо ограничений, а у водителей автомобилей, грузовиков и автобусов такая возможность есть только при наличии договоров аренды, предварительного инструктажа. При этом езда разрешена на ограниченной территории, говорится в публикации.

О том, что в России будет принят соответствующий законопроект, сообщили ранее в Министерстве экономики страны. Раньше управление спецтехникой подразумевало получение удостоверения тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора. Сейчас такой необходимости нет.