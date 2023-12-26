Для арендных квадроциклов и снегоходов больше не нужны права тракториста

В России упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов
У обладателей водительских удостоверений с категориями А, B, С и D появилась возможность управлять квадроциклами и снегоходами. Согласно закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, права тракториста-машиниста для этого больше не нужны, передает «Коммерсант».
Поправки уже вступили в силу, отмечает издание.
У мотоциклистов теперь есть право водить спецтехнику без каких-либо ограничений, а у водителей автомобилей, грузовиков и автобусов такая возможность есть только при наличии договоров аренды, предварительного инструктажа. При этом езда разрешена на ограниченной территории, говорится в публикации.
О том, что в России будет принят соответствующий законопроект, сообщили ранее в Министерстве экономики страны. Раньше управление спецтехникой подразумевало получение удостоверения тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора. Сейчас такой необходимости нет.
Ранее в Минпромторге сообщили, что обязательная сертификация электросамокатов в России позволит предотвратить случаи причинения вреда здоровью граждан, которые участились за последнее время. Как писали «Известия», комиссией было одобрено включение электросамокатов и электродвигателей общего пользования в список товаров, которые подлежат обязательной сертификации.