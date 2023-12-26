До России добрался новый спорт-седан GAC Trumpchi Empow: цена и характеристики

Рыночный дебют GAC Trumpchi Empow состоялся в июне 2021 года, но до российского рынка спортивный молодёжный седан добрался только сейчас - спасибо параллельному импорту.

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По габаритам Empow близок к Volkswagen Jetta и Hyundai Elantra: 4700х1850х1432 мм, размер колёсной базы составляет 2736 мм, что обеспечивает потрясающий комфорт для задних седоков. Задняя подвеска - независимая, но привод только передний.

Под капотом выставленного на продажу в России GAC Trumpchi Empow установлен двухлитровый турбомотор мощностью 265 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Комплектация - максимальная, поэтому тут и "ковши" в коже и алькантаре, вставки под карбон, люк, электропривод передних сидений, цифровая приборная панель, акустика Yamaha, 9-дюймовые колёса с низкопрофильной резиной Michelin.

Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года просят 4 290 000 рублей.