Omoda начнет продажи электрического кроссовера E5 в России

В России запустят продажи новой электрической модели марки Omoda. Кроссовер E5 появится у дилеров в марте-апреле 2024 года.

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Новый электрический кроссовер Omoda E5 появится в дилерских центрах страны весной следующего года. Первые опытные образцы уже привезли в автосалоны для проведения тест-драйвов и привлечения внимания покупателей. Ранее была раскрыта новая стратегия компаний Omoda и Jaecoo в стране. Все автомобили, оснащенные гибридными и электрическими силовыми установками, будут представлены в уже существующих автоцентрах марок.

Новые модели, кроме Omoda E5, для рынка России пока не заявлены. Линейка гибридных автомобилей будет расширяться в дальнейшем для приобщения жителей страны к использованию электрических машин.

О модели E5 уже есть некоторая информация. Так, кроссовер на полном заряде будет проезжать до 430 км. Чтобы зарядить батарею с 30% до 80%, потребуется 30 минут. В России модель могут представить с электродвигателем, производительность которого составляет 225 л.с. Агрегат размещается в передней части. С места до отметки 100 км/час автомобиль с таким оснащением способен разгоняться за 7.8 секунды.

Коэффициент аэродинамического сопротивления у нового электрокара составляет 0.293. Тормозной путь со 100 км/час до полной остановки равен 36 метрам. Модель E5 называют электрической версией C5. Внешне автомобили отличаются оформлением передней части кузова. Электрокар получил Х-образный дизайн капота. Отличается и бампер с оптикой. Также производитель использует оригинальный дизайн колесных дисков.