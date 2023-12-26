Владельцы Cybertruck нашли способ заработать на электропикапах

Владельцы электропикапов Tesla Cybertruck предлагают всем желающим арендовать машины посуточно. При этом американская корпорация ранее запретила клиентам продавать электрокары в течение года после покупки. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Однако покупатели первых Cybertruck нашли иной способ заработка. В Сети появилось несколько объявлений с предложениями аренды пикапов по высоким ценам.

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Сперва арендовать Tesla Cybertruck в США предлагали за 500 долларов в сутки (около 45 000 рублей). Теперь стоимость однодневного временного пользования электропикапом достигла тысячи долларов. Месячная аренда машины с учетом скидки обойдется примерно в 12 000 долларов (более миллиона рублей).

Благодаря сдачи в аренду покупатели первых серийных Cybertruck могут не только оплачивать свои кредиты на машины, но и зарабатывать. На данный момент компания Tesla передала клиентам около 500 батарейных пикапов.