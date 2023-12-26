Владельцы Cybertruck нашли способ заработать на электропикапах, несмотря на запрет на перепродажу
Владельцы электропикапов Tesla Cybertruck предлагают всем желающим арендовать машины посуточно. При этом американская корпорация ранее запретила клиентам продавать электрокары в течение года после покупки. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Однако покупатели первых Cybertruck нашли иной способ заработка. В Сети появилось несколько объявлений с предложениями аренды пикапов по высоким ценам.
Сперва арендовать Tesla Cybertruck в США предлагали за 500 долларов в сутки (около 45 000 рублей). Теперь стоимость однодневного временного пользования электропикапом достигла тысячи долларов. Месячная аренда машины с учетом скидки обойдется примерно в 12 000 долларов (более миллиона рублей).
Благодаря сдачи в аренду покупатели первых серийных Cybertruck могут не только оплачивать свои кредиты на машины, но и зарабатывать. На данный момент компания Tesla передала клиентам около 500 батарейных пикапов.
В середине декабря Tesla стала требовать с клиентов дополнительную тысячу долларов за бронь Cybertruck. Таким образом, автопроизводитель решил отсеять лиц, не собирающихся покупать электропикапы.