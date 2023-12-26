Парковки Москвы будут бесплатными с 1 по 8 января

«В первые восемь дней нового года все уличные парковки Москвы станут бесплатными. С 1 по 8 января не нужно будет платить за парковку на всех столичных улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам», — говорится в сообщении.