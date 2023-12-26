Турецких полицейских пересадят на Porsche и Ferrari

В автопарк дорожной полиции Турции передано более 20 люксовых машин, сообщил глава МВД республики Али Ерликая в социальной сети Twitter (X). Они были изъяты у местных организованных преступных группировок. Решение о передаче автомобилей полиции принял суд.

В результате успешных операций, проведенных полицией Стамбула против ОПГ, было конфисковано 23 автомобиля. По решению суда эти машины были переданы полиции. Отныне они находятся в распоряжении наших правоохранительных органов, — сообщил Ерликая.

Машины уже «одели» в официальные ливреи дорожной полиции Турции. Большую часть обновленного автопарка составляют модели средней и высокой ценовой категории от компании Mercedes-Benz. Также патрульные получили в свое распоряжение несколько Porsche, Ferrari, Bentley.

В Волгограде тем временем был задержан член организованной преступной группировки, находившийся в международном розыске около 19 лет. В 2004 году возле одного из баров он из охотничьего ружья убил двух безработных и еще двоих ранил, после чего скрылся с места преступления. В ходе допроса он сознался в преступлении.