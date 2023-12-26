Chery тестирует новый Amulet, но в формате кроссовера

Компания Chery создала линейку Amulet (Fengyun), в которой уже есть "розеточный" седан A8 PHEV и T9 на базе Tiggo 9, а в следующем году к нему присоединится кроссовер T8, который уже тестируют в КНР.

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Уже известно, что будут выпущены Fengyun T8 и T8 Max, которые, вероятно, создаются на базе Chery Tiggo 8 и Tiggo 8 Max. Внешние отличия между новинками Chery частично показала на изображении в рамках презентации линейки Fengyun.

Внешность прототипа вряд ли представляет интерес, так как все особенности пусть небрежно, но тщательно спрятаны под камуфляжем, а вот салон показателен. Да, это прототип, и были случаи, когда китайцы умудрялись вносить серьёзные коррективы уже на стадии предсерийного производства, но тем не менее. У автомобиля нет сплошного экрана приборной панели и мультимедиа. Дисплей последней будет использоваться и в качестве пульта управления климатом. Селектор трансмиссии с тоннеля убран и расположен на рулевой колонке.

Китайские источники предполагают, что Fenguyn T8 получит ту же трансмиссию, что и гибридный A8: полуторалитровый Ateco и электромотор, суммарная отдача составляет 306 л.с. Запас хода на электричестве у кроссовера составит примерно 90 км, а в гибридном режиме авто сможет проехать около 1300 км.