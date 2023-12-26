Силуанов сообщил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Силуанов: Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
Сотрудники министерства финансов России первыми пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что машины очень комфортные и не хуже зарубежных аналогов.
Седан бизнес-класса Lada Aura оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Начать производство планируется в августе-сентябре 2024 года.
В АвтоВАЗе заявили, что автомобиль будет максимально отвечать критериям госзакупок. Также машину смогут купить и частные лица.