Силуанов сообщил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Сотрудники министерства финансов России первыми пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

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В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что машины очень комфортные и не хуже зарубежных аналогов.

Седан бизнес-класса Lada Aura оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Начать производство планируется в августе-сентябре 2024 года.