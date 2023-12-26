Силуанов: Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Сотрудники министерства финансов России первыми пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Силуанов сообщил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
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В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что машины очень комфортные и не хуже зарубежных аналогов.

Седан бизнес-класса Lada Aura оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Начать производство планируется в августе-сентябре 2024 года.

В АвтоВАЗе заявили, что автомобиль будет максимально отвечать критериям госзакупок. Также машину смогут купить и частные лица.

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