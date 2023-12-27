Первым электрокаром компании Lamborghini станет кроссовер, а не седан
Lamborghini готовится представить свою первую модель в категории электромобилей, начиная с серийного выпуска своего концептуального автомобиля Lanzador.
Этот предстоящий электро-суперкар выделяется не только движением бренда к электрификации, но и уникальной стилистикой, которая смешивает элементы купе, седана и кроссовера. Из интервью Федерико Фоскини, руководителя по маркетингу и продажам Lamborghini, стало известно о причинах такого решения дизайна для Lanzador.
Lamborghini изучала возможность расширения своего ассортимента за счет автомобиля 2+2 или седана, но отказалась от стандартного седана по двум ключевым причинам: убывающий интерес к седанам на фоне растущего спроса на кроссоверы и особые региональные предпочтения, например, в Китае, где предпочитают автомобили с длинной колесной базой, что не соответствует бренду Lamborghini.
Дизайнер Митя Боркерт указал, что источником вдохновения для Lanzador послужила модель Huracan Sterrato с её увеличенным клиренсом. Хотя конкретные характеристики силовой установки Lanzador еще не обнародованы, предполагается, что он может занять позицию самой мощной модели в линейке Lamborghini, возможно, даже превзойдя Revuelto с его 1001 л.с. Запуск Lanzador на рынок ожидается в 2028 году, пишет ресурс Тарантас Ньюс.