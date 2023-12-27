Первым электрокаром компании Lamborghini станет кроссовер, а не седан

Lamborghini готовится представить свою первую модель в категории электромобилей, начиная с серийного выпуска своего концептуального автомобиля Lanzador.

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Этот предстоящий электро-суперкар выделяется не только движением бренда к электрификации, но и уникальной стилистикой, которая смешивает элементы купе, седана и кроссовера. Из интервью Федерико Фоскини, руководителя по маркетингу и продажам Lamborghini, стало известно о причинах такого решения дизайна для Lanzador.

Lamborghini изучала возможность расширения своего ассортимента за счет автомобиля 2+2 или седана, но отказалась от стандартного седана по двум ключевым причинам: убывающий интерес к седанам на фоне растущего спроса на кроссоверы и особые региональные предпочтения, например, в Китае, где предпочитают автомобили с длинной колесной базой, что не соответствует бренду Lamborghini.