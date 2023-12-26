Южная Корея расширит запрет на вывоз в Россию легковых авто

Правительство Южной Кореи расширит запрет на вывоз в Россию товаров, в том числе и легковых автомобилей с объемом двигателя более 2 литров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики республики, изменения вступят в силу в начале 2024 года.

Всего в списке появится 682 новых вида товара, а их общее число достигнет 1 159. В перечне появятся тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, компоненты авиационной техники и прочее. Запрет также распространяется и на поставки санкционной продукции в Белоруссию.