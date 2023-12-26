Российская автохимия – что ждет отрасль в 2024 году

— Объем поддержки предприятиям МСТХ в 2023 г. из средств ФРП, субсидирование затрат на НИОКР, субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, компенсация затрат на омологацию, предоставление грантов на реинжиниринг комплектующих может превысить 18,6 млрд рублей. Еще 6 проектов малотоннажной химии поддержано через преференции кластерной инвестиционной платформы почти на 100 млрд рублей. Поддержка в рамках действующих механизмов и успешный запуск базовых цепочек химической продукции позволит увеличить объем выпуска МСТХ продукции к 2030 г. более чем на 70% по сравнению с 2020 г.



Председатель Комитета по химической промышленности и Комиссии РСХ по МСТХ Михаил Сутягинский подвел предварительные итоги работы отраслевых площадок.



В отчете о проделанной работе было представлено более 40 мероприятий с участием или при организации комитета по химической промышленности «Деловой России» и Комиссии по мало- и среднетоннажной химии РСХ.



В частности, в марте на базе форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» состоялся круглый стол по теме «Формирование условий для развития МСТХ: эпоха возрождения химии». В мае химики к профессиональному празднику провели масштабный телемост продолжительностью свыше 8 часов с участием предприятий из 20 регионов России. Кроме того, в этом году Комитет поддержал молодых ученых – на выставке «Химия-2023» прошел питчинг их проектов, предварительные договоренности по дальнейшей работе с некоторыми из них уже достигнуты. Также ведется работа и на международном направлении: в течение года члены Комитета и Комиссии участвовали во встречах с представителями деловых кругов из ОАЭ, Турции, Китая, Индии и других стран. Многие мероприятия этого года получат продолжения в следующем году.