Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Российские регионы начали закупку обновленной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24». Слова главы Минздрава приводит ТАСС .

Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург объяснил необходимость усовершенствования вакцины от COVID-19 изменчивостью коронавируса. По его словам, в 2022-м году эффективность «Спутника V» упала в 20 раз.