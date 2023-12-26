Вот так выглядит нигерийский аналог Toyota Land Cruiser

У нигерийского Nord Demir — именно под таким именем модель представлена на рынке — действительно есть некоторая связь с «Крузаком». Дело в том, что Demir — это слегка перелицованный китайский Hengtian L4600, который в свою очередь представляет собой практически точную копию Toyota Land Cruiser 200. Стоит нигерийский внедорожник немало: 65 885 000 найров, или 7,5 миллиона рублей по актуальному курсу.

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Как сообщает портал «Китайские автомобили», взятая за основу модель Hengtian L4600, разработанная China Hi-Tech Group Corporation (CHTC) для КНР, должна была выйти на рынок еще в 2019 году. Затем запуск отложили на 2021 год, но по состоянию на конец 2023-го продажи так и не стартовали. Издание предполагает, что китайская компания могла продать производственную линию на L4600 в Африку, однако официального подтверждения этому нет. Как нет и информации о том, каким образом в Нигерии появился брат-близнец китайского внедорожника.

nordmotion.com

nordmotion.com

nordmotion.com

nordmotion.com

nordmotion.com

Nord Demir, как и Hengtian L4600, оснащен двигателем V8 производства компании Futai Power. Но если у «китайца» его отдача составляет 286 лошадиных сил, то у нигерийского внедорожника — 278 сил. Мотор может работать как на бензине, так и на газе, а пару ему составляет пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый автомат. Привод только полный. От оригинальной модели Demir отличается логотипами и слегка модернизированным передним бампером.

Согласно сайту нигерийской марки Nord, помимо внедорожника Demir она представлена седаном Nord A3 (он же китайский Qoros 3, производство которого свернули в КНР в прошлом году), кроссовером Nord A5 (знакомый россиянам Kaiyi X3), еще одним рамным внедорожником Nord A7 (переименованный BAIC BJ40), а также несколькими пикапами, минивэнами и автобусом.