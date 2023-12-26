Обновленный седан Genesis G80 предложен с прежними моторами

Четырехдверке освежили дизайн экстерьера и полностью перекроили салон. На домашнем рынке модель, как и прежде, доступна с бензиновыми турбочетверкой 2.5 и битурбированным V6 3.5.

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Первые официальные фотографии рестайлингового пятиметрового седана Genesis G80 распространили в середине декабря. А теперь в родной для премиум-бренда Корее (марка Genesis принадлежит компании Hyundai) объявлены комплектации и цены, местные дилеры открыли прием заказов. Напомним, в актуальном поколении построенный на заднеприводной платформе G80 пребывает с 2020 года.

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Радикальных перемен во внешности седана нет: на радиаторной решетке красуется двойная сетка, как у обновленного кроссовера Genesis GV80, еще освежили бамперы, плюс патрубки выпускной системы теперь скрыты. Genesis G80 сохранил фамильную двухполосную оптику, при этом фары и ходовые выполнены по матричной технологии MLA (Micro Lens Array). Также модели достались новые, вдохновленные пропеллерами самолета 20-дюймовые колеса (для четырехдверки еще предусмотрены 18- и 19-дюймовые диски). Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

Наряду со стандартным седаном обновился и «подогретый» Genesis G80 Sport (он же на заглавном изображении), его особенности – более агрессивный обвес, оригинальные решетка и диски. Кстати, у «спорта» патрубки выпускной системы все так же выставлены напоказ.

Интерьер, наоборот, полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, рулевое колесо, блок управления «климатом», шайбы переключения передач и контроллера. Главная же фишка – единое 27-дюймовое табло вместо отдельных виртуальной приборки и экрана мультимедийной системы. Кроме того, в Genesis сообщили об улучшенной шумоизоляции и о применении еще более качественных материалов отделки (используются, например, алюминий и натуральное дерево). В салоне G80 Sport – усеченный руль и отделка под углепластик.

В списке оборудования рестайлингового Genesis G80 также значатся система аутентификации по отпечатку пальца и бокс-подлокотник с подогревом и функцией дезинфекции ультрафиолетовыми лучами, а для задних пассажиров можно заказать отдельные крупные планшеты развлекательной системы. Разумеется, модель еще имеет множество электронных ассистентов и систем безопасности.

Моторная гамма в Корее прежняя. Дизеля седан там давно лишился, и он не вернулся: на домашнем рынке G80 доступен с бензиновыми турбочетверкой 2.5 T-GDI (304 л.с.) и битурбированным V6 3.5 (380 л.с.), оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод задний или полный. Вместе с тем в Genesis заявили о том, что подвеска модернизирована, благодаря чему «был улучшен общий комфорт». А топовый G80 Sport имеет полноуправляемое шасси с подруливающим механизмом задних колес и дифференциал e-LSD.