Два пистолета, ножи и балаклаву изъяли у мужчины в Замоскворечье

«Предварительно установлено, что сотрудниками Госавтоинспекции при патрулировании территории на Шлюзовой набережной был остановлен автомобиль для проверки документов. При осмотре салона транспортного средства полицейскими были обнаружены оружие и боеприпасы. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При досмотре автомобиля было обнаружено и изъято: два пистолета и 15 патронов, два ножа, наручники, маска-балаклава, записная книжка и три мобильных телефона», – сказал собеседник агентства.