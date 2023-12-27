Два пистолета, ножи и балаклаву изъяли у мужчины в Замоскворечье
Столичные полицейские задержали подозреваемого в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Предварительно установлено, что сотрудниками Госавтоинспекции при патрулировании территории на Шлюзовой набережной был остановлен автомобиль для проверки документов. При осмотре салона транспортного средства полицейскими были обнаружены оружие и боеприпасы. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При досмотре автомобиля было обнаружено и изъято: два пистолета и 15 патронов, два ножа, наручники, маска-балаклава, записная книжка и три мобильных телефона», – сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские на месте происшествия задержали 47-летнего подозреваемого. Исследование показало, что среди изъятого имеется газовый пистолет Walther, относящийся к гражданскому ствольному газовому огнестрельному оружию, а также боевой пистолет ТТ калибра 7,62 мм.
Васенин добавил, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Фигурант арестован.