Новый Geely Atlas официально представлен в России: богатые версии и мощный мотор

На нашем рынке свежий кроссовер предложат с двухлитровым турбодвигателем без всяких гибридных довесков. Продажи, очевидно, стартуют в следующем году.

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В родном Китае этот паркетник дебютировал в 2022-м, там он носит имя Boyue L и считается вторым поколением модели, которая в РФ представлена как Atlas Pro. Экспортную карьеру пятидверка начала в 2023-м, причем в странах Ближнего Востока она позиционируется в качестве отдельного совершенно нового кроссовера под названием Starray. Так вот теперь раскрыты подробности о кроссе для России: у нас SUV официально объявлен Geely Atlas новой генерации.

Напомним, свежая модель построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely), тогда как в основе прежнего Atlas Pro лежит собственная «тележка» Geely NL. В российском офисе Джили отметили, что по сравнению с предшественником новый кроссовер «значительно прибавил в размерах», что «позволяет позиционировать его между C- и D-SUV». Однако габариты нашей версии пока не раскрыты. Длина паркетника, предназначенного для Китая, составляет 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. Размеры актуального Atlas Pro для РФ: 4544/1831/1713 мм, расстояние между осями – 2670 мм.

Особенности дизайна экстерьера нового Атласа – слившиеся с радиаторной решеткой компактные фары, клыкастые ходовые огни, фонари-бумеранги и довольно агрессивный задний бампер. Главная фишка в салоне – вертикальный планшет мультимедийной системы. Кстати, у российского Geely Atlas свой руль, не такой, как в Китае.

В России новинку предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 с непосредственным впрыском, на нашем кроссе мотор выдает 200 л.с. и 325 Нм (в КНР – 218 л.с., крутящий момент тот же). Коробка одна – семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. Отметим, на родине, а также в Казахстане (там это тоже новый Atlas, но прежний Atlas Pro на казахстанском рынке звался иначе – Azkarra) для модели еще предусмотрена младшая турбочетверка 1.5 (174 или 181 л.с., в зависимости от рынка), вдобавок в Поднебесной кросс бывает в виде гибрида с установкой на основе полуторалитровой турботройки. Ну а нынешний Geely Atlas Pro в РФ доступен с турботройкой 1.5 с отдачей 150 или 177 л.с.; у более мощной модификации есть 48-вольтовый стартер-генератор и полный привод.

Сообщается, что мотор российского нового Атласа «обладает прекрасными динамическими характеристиками». Впрочем, время разгона до 100 км/ч пока не названо, зато объявлена максимальная скорость – 205 км/ч против 200 км/ч у прежней модели (предназначенный для РФ предшественник со 177-сильным мотором первую «сотню» наберет за 9,9 секунды).

Для Geely Atlas нового поколения заявлены три богатые комплектации. В базовой Luxury есть 19-дюймовые диски, светодиодная головная оптика, панорамная крыша с люком, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, датчики света и дождя, отделка салона «экокожей», подогрев руля, передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа-система с экраном диагональю 13,2 дюйма, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания машины на месте), шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

В версии Flagship появляются проекционный дисплей, аудиосистема с 11 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка интерьера, электропривод багажной двери. Наконец, топовый Atlas Flagship Sport имеет 20-дюймовые колеса, двухцветную окраску кузова, подсвеченную эмблему Geely (спереди) и дополнительные диодные «штрихи» на радиаторной решетке.