Москомархитектуры: установка электрозаправок может стать обязательной в новостройках

При строительстве зданий предлагается устанавливать зарядную станцию по запросу владельцев электромобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Установка электрозаправок может стать обязательной в новостройках
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«Предлагается установить требования по обязательному размещению зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это возможно, а также во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках», — сказала Княжевская.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. По его словам, у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта.

Он уточнил, что в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.

Кроме того, Минпромторг рассматривает возможность корректировки требований к локализации электромобилей, необходимых для получения господдержки. Соответствующие пороговые значения могут быть верифицированы с учетом положений стратегии развития автопрома, концепции развития отрасли, а также обязательств производителей в рамках действующих специнвестконтрактов.

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