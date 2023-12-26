Установка электрозаправок может стать обязательной в новостройках

При строительстве зданий предлагается устанавливать зарядную станцию по запросу владельцев электромобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

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«Предлагается установить требования по обязательному размещению зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это возможно, а также во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках», — сказала Княжевская.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. По его словам, у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта.

Он уточнил, что в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.