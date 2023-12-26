Volkswagen впервые показал обновленный VW Golf 2025 года
Обновленный VW Golf 2025 года получил светодиодную оптику другой формы и светящийся логотип. Производитель впервые представил тизер будущей новинки.
Обновленный компактный хэтчбек VW Golf 2025 модельного года появился на официальном тизере, который опубликовал производитель. Презентация модели запланирована на следующий год. В компании это называют главным событием грядущего 2024 года.
Ранее в Сети уже появлялись снимки прототипа VW Golf от фотошпионов. Некоторые автомобили не были замаскированы, что позволяло рассмотреть особенности оформления кузова. Однако производитель длительное время сохранял молчание и не делал заявлений о фейслифтинге модели.
Опубликованный тизер подтвердил сведения о том, что в ходе обновления будет затронута передняя часть кузова. Хэтчбек получил другую светодиодную светотехнику, которая включает новые фары с графикой в стиле линейки ID. Над решеткой радиатора проведена LED-полоса, а по центру размещен логотип марки с подсветкой.
Обновление передней части кузова коснется не только хэтчбека, но и универсал, который продолжит выпускаться на заводе. В интерьере производитель тоже применит изменения. Здесь появится более крупный дисплей с улучшенным качеством и новыми опциями.
В обновленной линейке могут появиться версии GTI, GTD, GTE и R. Несмотря на то, что модель VW Golf недавно утратила статус самой реализуемой на рынке Европы, она все еще является важным активом для компании. После обновления жизненный цикл Golf будет продлен еще на пару лет. К концу десятилетия производитель представит полностью электрический аналог - Gold MK9. Ранее в компании подтвердили, что новое поколение модели будет использовать платформу SSP. Выпуском автомобилей будут заниматься на производственной площадке в Германии.