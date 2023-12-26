Volkswagen впервые показал обновленный VW Golf 2025 года

Обновленный VW Golf 2025 года получил светодиодную оптику другой формы и светящийся логотип. Производитель впервые представил тизер будущей новинки.

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Обновленный компактный хэтчбек VW Golf 2025 модельного года появился на официальном тизере, который опубликовал производитель. Презентация модели запланирована на следующий год. В компании это называют главным событием грядущего 2024 года.

Ранее в Сети уже появлялись снимки прототипа VW Golf от фотошпионов. Некоторые автомобили не были замаскированы, что позволяло рассмотреть особенности оформления кузова. Однако производитель длительное время сохранял молчание и не делал заявлений о фейслифтинге модели.

Опубликованный тизер подтвердил сведения о том, что в ходе обновления будет затронута передняя часть кузова. Хэтчбек получил другую светодиодную светотехнику, которая включает новые фары с графикой в стиле линейки ID. Над решеткой радиатора проведена LED-полоса, а по центру размещен логотип марки с подсветкой.

Обновление передней части кузова коснется не только хэтчбека, но и универсал, который продолжит выпускаться на заводе. В интерьере производитель тоже применит изменения. Здесь появится более крупный дисплей с улучшенным качеством и новыми опциями.