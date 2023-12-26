Топ-7 самых дорогих автомобилей в России в конце 2023 года

Дорогостоящие автомобили продолжают поступать на рынок России. Под конец года в страну привезли модели, которых ранее не было в официальной продаже.

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Открывает рейтинг самых дорогих моделей на рынке России Ferrari Purosangue. В ноябре в продаже предлагался только один экземпляр, а к концу года число предложений прибавилось. Самый недорогой вариант оценивается в 118 000 000 рублей. Автомобиль собирался в 2023 году. В комплектации заявлен силовой агрегат на 6.5 литров, производительность которого равна 725 л.с. Кузов представлен в зеленом оттенке.

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Следом идет Rolls-Royce Spectre - электрокар британского бренда. Приобрести автомобиль можно за 79 000 000 рублей. Появление данной модели в России вызвало большой интерес. Общая производительность силовой установки составляет 585 л.с. Электромоторы размещены на передней и задней оси. В салоне используется оформление в сочетании бирюзового и черного оттенков.

В ТОП-3 вошел Rolls-Royce Cullinan. Стоимость в России начинается от 73 000 000 рублей. В комплектации заявлен силовой агрегат, производительность которого составляет 571 л.с. Автомобиль получил систему полного привода. Отдельное внимание уделялось персонализации салона. Интерьер оформлен в синем оттенке.

Ferrari SF90 Stradale - классический суперкар, который тоже попал в рейтинг. Для модели разработали гибридную силовую установку мощностью 780 л.с. В качестве основы используется четырехлитровый мотор. Автомобиль текущего года выпуска у дилеров оценивается в 69 900 000 рублей.

В списке также представлен Rolls-Royce Ghost Extended стоимостью 63 500 000 рублей. Автомобиль второго поколения был выпущен в 2022 году. В качестве силового агрегата для внедорожника используется мотор на 6.8 литра, мощность которого равна 571 л.с. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия. Задние двери машины открываются в обратном направлении.