Перечислены самые ожидаемые новинки авторынка 2024 года

Издание SPEEDME.RU составило рейтинг из пяти наиболее ожидаемых и захватывающих моделей, которые дебютируют в следующем году. Первым в списке самых ожидаемых премьер 2024 года стоит BMW M4 CS, технологический аналог BMW M3 CS, но в кузове с двумя дверьми. Производство этого автомобиля начнется в 2024 году, и к июню 2025 года ожидается выпуск примерно 2000 экземпляров.

Еще одной интересной новинкой следующего года эксперты называют ультра-роскошный лифтбек Cadillac Celestiq, который уже считают компактной яхтой на колесах. В течение года планируется выпустить всего 500 экземпляров, а базовая версия Cadillac Celestiq будет предлагаться по цене 340 000 долларов, тогда как версия Celestiq Carmen, оснащенная топовой комплектацией, оценивается в 975 000 долларов.