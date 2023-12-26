Около 120 новых машин скорой помощи поступили в медучреждения Подмосковья в 2023 году
В 2023 году в медучреждения Московской области поступило почти 120 новых машин скорой помощи. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тыс. специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад – свыше 8 тыс. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году – еще 119. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой – «реанимации на колесах», а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы». Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», – приводятся слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В управлении пресс-службы уточнили, что среди поступивших автомобилей 55 «Газелей Next» класса В, 14 полноприводных «Нив» класса В и 14 «Газелей Next» класса С. Машины поступили на подстанции скорой помощи в 50 городских округов, а также один автомобиль передан ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии. Автомобили приобретены за счет бюджета Московской области. Ранее регион получил машины от Минпромторга: 28 – «Газелей Next» и восемь – «Газелей Соболь».
Новые машины укомплектованы оборудованием, необходимым для оказания экстренной помощи пациентам – дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами. Кроме медицинской составляющей, машины оснащены климатической установкой, системами обеззараживания воздуха и «ГЛОНАСС».
В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи (МОССМП) входят 56 подстанций и 83 поста СМП. В их арсенале находится около 1 тыс. машин. С 2020 года автопарк обновили более чем на три четверти.