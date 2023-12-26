Около 120 новых машин скорой помощи поступили в медучреждения Подмосковья в 2023 году

«В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тыс. специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад – свыше 8 тыс. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году – еще 119. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой – «реанимации на колесах», а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы». Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», – приводятся слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.