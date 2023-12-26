В России выступили против идеи отработки штрафов
Власти России не поддержали законопроект, который позволяет штрафникам по желанию менять штрафы на обязательные работы. Об этом сообщает «Российская газета».
Речь идет об «отработке штрафов», уточняет издание. С подобной инициативой ранее выступили в Госдуме. По закону обязательные работы нужно отбывать в свободное от работы и учебы время. В настоящее время столкнуться с таким видом наказания можно в том числе за неуплату административного штрафа.
«Однако от основного штрафа такое наказание не освобождает. Заплатить первый штраф все равно придется», — говорится в публикации.
В правительственном отзыве говорится, что такой вид наказания, как обязательные работы, является существенно более строгим видом наказания, чем административный штраф. Обязательные работы назначает исключительно судья, «что делает невозможной реализацию предлагаемого законопроектом механизма замены в случаях назначения административного штрафа иными субъектами административной юрисдикции», уточнила газета.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что видеоблогинг за рулем следует признать правонарушением. Он обратился с соответствующей инициативой к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову. Ответственность за такую езду нужно приравнять к совершению правонарушения, прописанному в статье 12.36.1 КоАП РФ, подчеркнул депутат.