В России выступили против идеи отработки штрафов

Власти России не поддержали законопроект, который позволяет штрафникам по желанию менять штрафы на обязательные работы. Об этом сообщает «Российская газета».

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Речь идет об «отработке штрафов», уточняет издание. С подобной инициативой ранее выступили в Госдуме. По закону обязательные работы нужно отбывать в свободное от работы и учебы время. В настоящее время столкнуться с таким видом наказания можно в том числе за неуплату административного штрафа.

«Однако от основного штрафа такое наказание не освобождает. Заплатить первый штраф все равно придется», — говорится в публикации.

В правительственном отзыве говорится, что такой вид наказания, как обязательные работы, является существенно более строгим видом наказания, чем административный штраф. Обязательные работы назначает исключительно судья, «что делает невозможной реализацию предлагаемого законопроектом механизма замены в случаях назначения административного штрафа иными субъектами административной юрисдикции», уточнила газета.