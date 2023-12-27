На 5-ой Магистральной улице восстановили покосившийся дорожный знак

27.12.2023. Специалисты устранили повреждения дорожного знака в районе жилого дома на 5-ой Магистральной улице. Об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения». — Специалисты по указанному адресу восстановили в нормативное положение и закрепили стойку с дорожными знаками «Парковка для инвалидов», «Пешеходный переход», — рассказали в пресс-службе ведомства. — Все нарушения устранены. Ранее местный житель сообщал, что дорожный знак покосился и в любой момент может упасть.