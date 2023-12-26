Новую версию спортивной Lada Vesta SW начали отгружать дилерам
Принадлежащая АвтоВАЗу компания Lada Sport начала отгружать дилерам пятидверную Lada Vesta SW Sportline. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника канала, пока спортивные версии универсала Vesta выпускают лишь в черном и белом кузовах, а до старта продаж для «соблюдения секретности» их перевозят в закрытых полуприцепах. Продавать их начнут, вероятно, в ближайшие недели.
Напомним, что седан Lada Vesta SW Sportline поступил в продажу в начале ноября этого года. Самая дорогая версия флагманского автомобиля Lada оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 116 л.с., а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Они позволяют развивать скорость до 190 км/ч, а первые 100 км/ч автомобиль набирает за 10,9 секунды.
Комплектация также включает в себя мультимедиа-центр Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекса, цифровую комбинацию приборов с отображением навигации, камеру заднего вида, кондиционер и другие опции. Первая партия седанов продается лишь в рамках акции «Покупай в Тольятти» и в дилерском центре Lada Sport в Санкт-Петербурге по цене от 2 млн 175 тысяч рублей.