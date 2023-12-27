На Ангарской расчистили участок двора от снега

27.12.2023. Дорогу во дворе по адресу: Ангарская улица, дом №22, корпус 5 расчистили от ледяного покрытия. Ранее с подобной просьбой обратились местные жители, сообщил «Жилищник района Западное Дегунино». — Выполнены работы по уборке снега. Территория обработана противогололедным материалом. Препятствий для движения пешеходов нет, — написал директор управляющей компании Заур Жаманов. Также в «Жилищнике» добавили, что снеговые кучи с газонов будут вывозиться по мере освобождения производственных мощностей. Напомним, с подобными проблемами москвичи могут обращаться по телефону горячей линии нашей редакции: 8 (499) 647-68-31.