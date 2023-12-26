Россияне отложили покупку автомобиля «до лучших времен» — кредиты стали невыгодны

«Спрос на автомобили есть, и мы это видим по тому, какой ажиотаж возник на рынке авто с пробегом. Но людям сейчас не на что их брать - кредиты стали менее доступными. Ключевая ставка ЦБ РФ поднялась до 16%, и банки не будут предлагать кредиты себе в убыток», — подчеркивает эксперт автоотрасли.