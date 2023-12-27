Найдены китайские пикапы JAC для отправки из Ростовской области в зону СВО

Партия китайских пикапов марки JAC была отправлена из Ростовской области прямо в зону СВО. Об это сообщает портал RO.TODAY.

Решение об отправке пикапов на передовую озвучили во время встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с зампредом РФ Анной Кузнецовой. Издание уточняет, что это третья и самая большая партия машин в декабре.

Для военных отправлены пикапы китайской марки JAC, а также пикапы Sollers, выпущенные на бывшем заводе Mazda в России. Третья партия пикапов JAC состоит из 40 автомобилей в полной комплектации для нужд фронта. По словам депутата Кузнецовой, в зоне СВО машины постоянно выходят из строя, так как это расходный материал, поэтому важно регулярно отправлять на фронт новые автомобили.