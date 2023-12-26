В России выросли запасы невостребованных китайских тяжелых грузовиков

В России на складах скопились седельные тягачи и самосвалы китайского производства, при этом лидером рынка грузовиков остается КамАЗ. Об этом со ссылкой на данные «ВТБ Лизинг» пишет «Коммерсант».

© Unsplash

По информации аналитиков, к концу года на складах в России находится в общей сложности более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства.

При этом продажи грузовиков к концу года упали. Так, самая популярная марка Shacman в среднем продавалась по 1,9 тыс. штук ежемесячно, а к концу года этот показатель снизился до 1,7 тыс. штук.

Генеральный директор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов обратил внимание на то, что с сентября наблюдалось сокращение импорта техники из Китая на фоне роста утильсбора, изменения курсов валют и повышения ключевой ставки.

В свою очередь российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка. В ноябре лидером рынка грузовиков оставался КамАЗ. В компании оценивают рынок тяжелых грузовиков в 2023 году в рекордные 137 тыс. машин. А объем рынка на 2024 год прогнозируют в размере 110 тыс. штук.

«Если не считать текущий год, то это тоже будет лучший показатель с 2012 года», — отметили в пресс-службе КамАЗа, заявив, что в планах увеличение производства и продаж грузовиков последнего поколения К5 в несколько раз.