"Авто.ру" выяснил, на каких автомобилях ездят представители разных профессий

При этом больше половины (52%) опрошенных связывают выбор машины со своей профессией. Некоторые выбирают автомобиль, чтобы подчеркнуть свой статус: чаще всего это люди из продаж, рекламного бизнеса и менеджеры среднего и высшего звена.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.