Дилеру в Тольятти поступили новые Lada X-Cross 5
На площадку хранения автомобилей одного из дилеров Lada в Тольятти привезли большое число автомобилей Lada X-Cross 5. Об этом пишет сообщество Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».
Оно опубликовало снимки китайских кроссоверов с шильдиками Lada. X-Cross 5 — первый автомобиль в истории Lada, который был создан в партнерстве с китайским автопроизводителем FAW.
Речь идет о порядка 100 машинах. Их распределят между корпоративными клиентами АвтоВАЗа.
«Ситуация напоминает ту, что была с партией автомобилей VESTA NG что успели собрать в Ижевске в 2022 году, тогда также более 1 тыс. автомобилей появились в продаже у дилеров, хотя на сайте АвтоВАЗа информация о начале продаж и ценах так и не появилась», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости анонсировал поставку компанией «АвтоВАЗ» в текущем году большое количество специальных модификаций Lada, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями.