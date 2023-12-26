Дилеру в Тольятти поступили новые Lada X-Cross 5

«Ситуация напоминает ту, что была с партией автомобилей VESTA NG что успели собрать в Ижевске в 2022 году, тогда также более 1 тыс. автомобилей появились в продаже у дилеров, хотя на сайте АвтоВАЗа информация о начале продаж и ценах так и не появилась», — говорится в сообщении.