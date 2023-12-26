Навигатор 2ГИС начнет «объезжать» места с плохим GPS
Обновление сервиса 2ГИС позволит строить маршруты так, чтобы объезжать или обходить зоны, где возможны проблемы с определением геопозиции. Об этом пишет портал Трешбокс.ру.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно будет выбрать фильтр «Избегать зоны с плохим GPS». Нововведение внесено в функции навигатор и построения маршрута.
«Новая функция будет полезна для тех, кому нужно проехать с одного конца города на другой, или тем, чей обычный маршрут лежит через центр, и, конечно, для курьеров или таксистов», — пояснил менеджер направления «Транспорт в 2ГИС» Сергей Кириллов.
В Telegram-канале 2ГИС отмечается, что особенно актуальна новая функция будет для жителей Москвы.
«Москвичи, не теряйтесь! Научили навигатор избегать зон, где пропадает геолокация», — подчеркивается в сообщении.
Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил с предложением публиковать в открытом доступе список АЗС, завышающих цены на топливо, а также перечень заправок с самыми выгодными предложениями. По задумке Нечаева, публиковать такие списки можно в том числе и на картах 2ГИС.