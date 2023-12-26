Навигатор 2ГИС начнет «объезжать» места с плохим GPS

«Новая функция будет полезна для тех, кому нужно проехать с одного конца города на другой, или тем, чей обычный маршрут лежит через центр, и, конечно, для курьеров или таксистов», — пояснил менеджер направления «Транспорт в 2ГИС» Сергей Кириллов.