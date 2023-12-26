BYD определилась с местом строительства первого завода в Европе
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые приводит Associated Press, это будет «одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии». Новое предприятие по выпуску китайские машин, которое возведут в третьем по величине городе в стране, Сегеде, позволит создать тысячи рабочих мест.
Сегед был выбран среди других вариантов из-за удобного географического расположения — он находится на границе с Сербией и рядом проходит железная дорога. Она была построена совместно с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Завод BYD могут построить за несколько лет и запустить производство уже в 2025 году.
Между тем, в Венгрии насчитывается несколько крупных заводов по производству литий-ионных батарей для электромобилей, в том числе принадлежащие китайской CATL и корейской Samsung.
BYD вышел на европейский рынок в 2022 году. Продажи начались с трех электрокаров: кроссовера Atto 3, большого внедорожника Tang и седана Han, позже линейку пополнили хэтчбек Dolphin и седан Seal. Автосалоны китайского гиганта работают в Германии, Франции, Великобритании, Испании и скандинавских странах.
Автомобили BYD будут выпускать и в Узбекистане, о чем было объявлено весной этого года. В строительстве завода BYD Uzbekistan Factory помогал UzAuto: сборочную площадку организовали на Jizzakh Auto в Джизакской области. На первом этапе на конвейер встали седан BYD Chazor (он же Destroyer 05) и кроссовер Song Plus, которые уже продаются на местном рынке. Сначала сборка будет крупноузловая, но постепенно предприятие планирует наращивать уровень локализации.