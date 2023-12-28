Ограничение движения введут на улице Малышева и 7-й улице Текстильщиков

28.12.2023. С 29 декабря 2023 г. до 20 февраля 2024 г. на участках улицы Малышева и 7-й улицы Текстильщиков будет недоступна для движения одна полоса. Ограничение будет действовать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса. «На участке улицы Малышева движение будет ограничено от дома 16 до дома 16, корп.1 по ул. Юных Ленинцев. Для движения транспорта будет произведено обустройство временных уширений. Также в районе 2-го корпуса дома 7 по 7-й улице Текстильщиков будет временно недоступна парковка и перекрыт местный проезд», — уточнили в пресс-службе. Вводимые изменения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.