«АвтоВАЗ» начал сборку внедорожников Lada Niva с одинаковыми шильдиками

Автомобильный концерн “АвтоВАЗ” приступил к сборке внедорожников Lada Niva с одинаковыми шильдиками. Теперь оба семейства выпускаются с одним обозначением.

На сборочной площадке в Тольятти приступили к выпуску внедорожных автомобилей Niva в двух исполнениях - Legend и Travel. На кузовах машин нет названий данных версий. К выпуску таких внедорожников производитель приступил в конце декабря. Для автомобилей теперь используется одинаковая надпись “Niva”.

Нет информации о том, с чем связана неожиданная смена названий. Не исключено, что речь идет об ограниченной партии машин, для которых не хватило стандартных шильдиков. Ранее производитель сообщил о выпуске внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend 2024 года. Такие автомобили получили системы ABS, EBD. Еще одна особенность - силовые агрегаты, которые отвечают более высокому экологическому классу “Евро-5”. Официальные прайс-листы для таких моделей были раскрыты несколько дней назад.

После обновления Lada Niva Legend прибавил в цене 100 тысяч руб. Сейчас минимальная стоимость составляет 929 тысяч руб. В такую сумму оценивается комплектация Classic. Для Lada Niva Travel стоимость поднялась на 19 тысяч руб и достигла отметки 1.2 млн руб.

Недавно отечественный производитель представил новый двигатель, который будет использоваться для внедорожников. Мощность таких моторов окажется выше. Обновление затронет и флагманскую Lada Vesta. По предварительной информации, уже в январе на рынке появится версия автомобиля с мотором рабочим объемом 1.8 литра. Точные сроки выхода будут раскрыты позднее.