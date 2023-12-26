Geely и «китайский Google» Baidu представили лифтбек Jiyue 07

Вторая модель совместной марки получила индекс 07, а не 02, как ожидалось ранее. Автомобиль построен на архитектуре Geely SEA, которую делит с первенцем Jiyue — кроссовером 01 — и электрокарами Zeekr. IT-гигант Baidu же отвечает за высокие технологии — программное обеспечение, «подключенные» сервисы и систему автономного вождения. На китайский рынок электролифтбек выйдет в 2024 году.

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Марка Jiyue была основана Geely и Baidu в 2021 году и сначала называлась Jidu. Сначала Baidu принадлежала бо́льшая доля активов. Однако из-за этого власти Китая не давали молодой компании разрешение на серийное производство, и ее пришлось реструктуризировать: теперь у Baidu 45 процентов, а у автопроизводителя Geely — 65.

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Jiyue 07 — товарная версия прототипа Robo-2, показанного в прошлом году. Это среднеразмерный лифтбек, точные габариты которого пока не раскрывают. У него две Y-образные фары и большая панорамная крыша, а дверных ручек нет вовсе: двери оснащены электроприводом и открываются с кнопок на оконных стойках.

Jiyue

Jiyue

Jiyue

Jiyue 07 уже успел завоевать две награды за дизайн. Престижную Red Dot Design Award 2023, которую он он делит с Peugeot 408 и Genesis G90, и iF Design Award 2023. Внутреннее убранство новинки пока не показали.

Лифтбек построен на платформе SEA, как Polestar 4, Volvo EX90 и EX30, а также все Zeekr. В начальном варианте он оснащается одним электродвигателем мощностью 272 лошадиные силы и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 74,1 киловатт-часа.

Более дорогой полноприводный вариант имеет уже два мотора отдачей 544 силы и батарею на 100 киловатт-часов. Запас хода пока неизвестен, но у кроссовера 01 с «топовым» аккумулятором он составляет 720 километров — вероятно, лифтбек проедет еще больше.