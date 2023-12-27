Российский электрокар Atom: подробные характеристики

Разработчики опубликовали подробные данные о его серийной версии — от отдачи силовой установки до радиуса разворота и количества циклов заряда, на которое рассчитан аккумулятор. Платформу и агрегаты для Атома разрабатывают с нуля, а главным инвестором проекта выступил КамАЗ, создавший для проекта специальную фирму — АО «Кама». Производство электрокара планируют начать в 2025 году.

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Atom получит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, созданный совместно с «Росатомом». Его отдача — 150 киловатт (204 л.с.). С места до 100 километров в час электрокар будет разгоняться менее чем за восемь секунд. Интересно, что мощность силовой установки Атома такая же, как у Volkswagen ID.3, причем немецкий электрокар достигает «сотни» тоже быстрее восьми секунд — за 7,3.

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Емкость батареи в 77 киловатт-часов тоже совпадает с одним из вариантов ID.3. Она позволит Атому проезжать до 500 километров по циклу WLTC (ID.3 проезжает 546). Литий-ионный аккумулятор разрабатывают совместно с фирмой «Рэнера», входящей в состав «Росатома», а производство наладят в Калининграде. Батарея выдержит 1000 циклов зарядки, а зимой будет защищена от переохлаждения встроенным нагревателем.

Atom

Atom

Atom

Быстрая зарядка постоянным током позволит пополнить энергию для 100 километров пути за восемь минут. С нуля до 80 процентов его можно будет подзарядить за полчаса. Есть и режим рекуперации, в котором электромотор работает как генератор энергии.

Спереди у Атома стойки типа McPherson, сзади — многорычажка, «по кругу» установлены дисковые тормоза. Габариты электрокара — 3995x1780x1615 миллиметров, а радиус разворота составляет 4,9 метра. Клиренс — 170 миллиметров, как, как примеру, у кроссовера SWM G05 Pro, который собирают на «Автотор».