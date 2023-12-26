В России планируют упростить текст ПДД
Текст правил дорожного движения (ПДД) в России планируют сделать более простым для восприятия. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
"Основные моменты правил сохранятся, но вот переписать документ простым, понятным языком, убрав из них те ошибки, которые есть, – вот это как раз задача абсолютно правильная и необходимая", – цитирует его ТАСС.
Говоря о намерении упростить ПДД, Холодов напомнил о правиле, позволяющем оставлять автомобиль на мосту, где имеется на менее трех полос движения. По его словам, в правилах следует написать "нельзя".
"Речь идет о том, что надо упростить правила, пусть это даже где-то добавит запретов автомобилистам. <...> Если вы хотите узнать правила езды на мопеде, то сейчас кусочек надо в одной главе прочитать, кусочек – в другой. Все в разных разделах и сложно воспринимается. Таким образом, есть запрос на упрощение и структурирования документа", – пояснил Холодов.
Накануне поручение обновить ПДД в России дал Владимир Путин. Реализацию поручения, по указу президента, должны взять на себя правительство и Общественная палата. Обновленные ПДД Путин ожидает увидеть до 1 апреля 2024 года.