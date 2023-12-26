В России планируют упростить текст ПДД

"Речь идет о том, что надо упростить правила, пусть это даже где-то добавит запретов автомобилистам. <...> Если вы хотите узнать правила езды на мопеде, то сейчас кусочек надо в одной главе прочитать, кусочек – в другой. Все в разных разделах и сложно воспринимается. Таким образом, есть запрос на упрощение и структурирования документа", – пояснил Холодов.