Стенд Самарской области на выставке "Россия" подготовил новогоднюю программу

Посетителей со стихами и песнями ожидают подарки от главного зимнего волшебника. Предусмотрены творческий конкурс новогодних рисунков и мастер-классы по созданию украшений и открыток. Дополнительно Минтуризма региона покажет возможности зимнего отдыха. В частности, представители ведомства расскажут об особенностях горнолыжного комплекса "Сок", глэмпинга "Смолькино Эко-Вилладж", фестивалей "Гонка чемпионов" (0+) и "Вьюга Фест" (0+), а также о чемпионате России по сноукайтингу и марафоне "Жигулёвская миля" (0+). Отдельно на ВДНХ пройдет шествие Дедов Морозов и героев мультфильмов, откроются ярмарки и световые шоу. 31 декабря павильоны выставки-форума будут работать до 15:00. Недавно мы сообщали об открытии фестиваля ледяных скульптур на выставке "Россия". Там представили сразу десять уникальных архитектурных объектов, посвященных успехам наших соотечественников в науке, спорте, культуре, строительстве и промышленности. А перед праздниками самарцы рассказали о своих новогодних ритуалах и традициях. В Новый год их соблюдают лишь четыре из десяти жителей регионального центра. Например, 11% респондентов загадывают желания под бой курантов, еще 9% верят, что необходимо допить бокал шампанского, "пока часы 12 бьют".